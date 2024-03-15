Экс-глава MI6 Дирлав: Британия находится в состоянии серой войны с Россией

Бывший директор британской разведки MI6 Ричард Дирлав, выступил в интервью изданию Politico и сообщил о том, что Туманный Альбион ведет серую войну с Российской Федерацией, при этом увязает в ней все глубже и глубже.
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