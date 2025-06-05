Лариса Долина и Андрей Соколов передали FPV-дроны российским военным

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Народные артисты России Лариса Долина и Андрей Соколов передали российским военнослужащим мотострелкового полка, действующего на харьковском направлении, квадракоптеры и FPV-дроны.
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