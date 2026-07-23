Росгосстрах: российские пенсионеры предпочитают полноприводные автомобили

Аналитики страховой компании «Росгосстрах» изучили данные договоров ОСАГО и КАСКО 2026 года и пришли к выводу, что мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет чаще всего предпочитают полноприводные автомобили.
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