В Уфе наградили 17-летнего подростка, который помог задержать подозреваемого в грабеже

Героизм не остался незамеченным. Начальник отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Уфе полковник полиции Ралиф Валитов лично поблагодарил Матвея за проявленную бдительность, а его маму – за достойное воспитание сына.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх