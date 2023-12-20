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Какие сады в Челябинской области оградят от шума трассы М-5

Какие сады в Челябинской области оградят от шума трассы М-5

Для них сделали исключение из правил.Когда дорогу расширили до самых садов, люди взмолились: "Сделайте шумоизоляцию!" Речь идёт о СНТ "Любитель" в Миассе (Челябинская область), рядом с которым проходит трасса М-5 "Урал".

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