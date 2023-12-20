Какие сады в Челябинской области оградят от шума трассы М-5

Для них сделали исключение из правил.Когда дорогу расширили до самых садов, люди взмолились: "Сделайте шумоизоляцию!" Речь идёт о СНТ "Любитель" в Миассе (Челябинская область), рядом с которым проходит трасса М-5 "Урал".