Какие сады в Челябинской области оградят от шума трассы М-5

Для них сделали исключение из правил.Когда дорогу расширили до самых садов, люди взмолились: "Сделайте шумоизоляцию!" Речь идёт о СНТ "Любитель" в Миассе (Челябинская область), рядом с которым проходит трасса М-5 "Урал".
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