Канадский автор расследования о Майдане сделал предупреждение Зеленскому

Владимир Зеленский может лишиться власти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение выразил автор расследования об убийствах на Майдане в 2014 году, профессор Оттавского университета Иван Качановский (на фото) в социальной сети X.
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