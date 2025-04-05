Сенатор Круз предсказал кровавую баню на промежуточных выборах в США

Глава комитета по торговле Сената США, республиканец Тед Круз, предупредил о возможных тяжелых последствиях для своей партии на промежуточных выборах 2026 года, если введенные Дональдом Трампом пошлины приведут к экономической рецессии в стране.
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