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Ученые обнаружили способ, способный улучшить очистку мозга

Ученые обнаружили способ, способный улучшить очистку мозга

Ученые обнаружили способ модифицировать иммунные клетки макрофаги для борьбы с болезнью Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение определенных генов (BHLHE40 и BHLHE41) в макрофагах головного мозга, называемых микроглией, может улучшить их способность удалять жироподобные отходы, образующиеся при повреждении тканей.

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