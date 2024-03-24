Ученые обнаружили способ, способный улучшить очистку мозга

Ученые обнаружили способ модифицировать иммунные клетки макрофаги для борьбы с болезнью Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение определенных генов (BHLHE40 и BHLHE41) в макрофагах головного мозга, называемых микроглией, может улучшить их способность удалять жироподобные отходы, образующиеся при повреждении тканей.