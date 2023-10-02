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Титов о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «Когда из игры выпадают 3-4 футболиста, рассчитывать на что-то большее, чем ничья, не приходится»

Титов о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «Когда из игры выпадают 3-4 футболиста, рассчитывать на что-то большее, чем ничья, не приходится»

«Первое, что надо отметить – это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча.

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