Академик Онищенко: вредные привычки и гаджеты отнимают у человека годы жизни

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал в разговоре с РИА Новости, что низкая физическая активность, алкоголь и курение могут сокращать продолжительность жизни.
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