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«Леброн сказал Эй Ди: «Тебе придется вставать пораньше, чтобы заниматься со мной». Бывший тренер «Лейкерс» о том, почему Джеймс и Дэвис редко тренировались вместе

Бывший ассистент тренера « Лейкерс » Лайонел Холлинз поделился историей времен совместных выступлений  Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса за «озерников».

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