Троих подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет задержали в Краснодарском крае после поджога на железной дороге.
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