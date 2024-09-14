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Царьград

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Глава СК запросил доклад по делу об упавшей на жительницу Новокузнецка вывески

Глава СК запросил доклад по делу об упавшей на жительницу Новокузнецка вывески

Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об упавшей на жительницу Новокузнецка рекламной вывеске.

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