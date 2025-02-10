Сыгран шестой тур чемпионата Камчатского края по шахматам

Со стопроцентным результатом в соревнованиях высшей лиги чемпионата Камчатского края по шахматам среди мужчин в Петропавловске-Камчатском идет Евгений Данилов после шестого тура 9 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.