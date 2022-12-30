Несекретные материалы

13 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Терентьев
    Должны будут вернуть с процентами.Эстония первой хо...
  • Александр Зонов
    Статья правильная. Автор, просто Вам к сведению: такая ошибка нашего командования - НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ!  Летом, точно такж...Макеевка - не пов...
  • Vasily Golov
    Возьмем Нарву и Тарту.Остальная часть без света.Остановим Урановый завод с СаламмяэЭстония первой хо...

НАТО и расширение: а, собственно, куда?

НАТО и расширение: а, собственно, куда?

Привыкший год тому назад к чуть ли не ежедневным разговорам по телефону с Владимиром Путиным и оставшийся с началом СВО без этой привилегии (что стало поводом для сатирических мемов) президент Франции Эмманюэль Макрон не оставляет попыток вернуть расположение своего российского коллеги, а заодно выделиться на фоне остальных европейских лидеров, и прежде всего бундесканцлера Олафа Шольца, бездарно профукавшего международный авторитет и лидерство Германии в Евросоюзе, так кропотливо, годами нарабатываемое его предшественниками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх