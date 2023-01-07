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Чемпионат Турции. «Тофаш» встретится с «Бурсаспором», «Фенербахче» – с «Дарушафакой»

В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча. «Бешикташ» примет на своей площадке «Бахчешехир».

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