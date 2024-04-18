Красноярцы жалуются на отсутствие персонала в новой поликлинике в Северном

Проблемы здравоохранения — почти всегда животрепещущая тема, которая зачастую собирает много просмотров на нашем сайте: стоит только вспомнить истории депутата заксобрания, который ужаснулся гигантским очередям в городском травмпункте.
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