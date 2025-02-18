Тульские медики на прошедшей неделе выезжали к пациентам 10 188 раз

Статистику о работе за минувшую неделю опубликовал Тульский Центр медицины катастроф. Так, с 10 по 16 февраля 2025 года бригады Центра совершили 10 188 выездов на вызовы населения, 1 260 из которых — к юным пациентам.
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