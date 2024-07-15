Иномарка с АКП за полцены Нивы – нашли несколько вариантов

Можно ли найти что-то стоящее с пробегом за 600 тысяч рублей? А если захочется машину с автоматом? И будет ли он надежным? В нашей подборке – четыре модели с хорошими автоматами, которые даже спустя годы будут оставаться надежными.
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