Происшествия

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Правобережного района провели необычное занятие по ПДД

Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие с творческим уклоном с воспитанниками Центра дополнительного образования детей г.

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