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Сохранение "неувядающей дружбы" и воплощение "подлинной многополярности". Главное из статьи Си Цзиньпина в "Российской газете"

Сохранение "неувядающей дружбы" и воплощение "подлинной многополярности". Главное из статьи Си Цзиньпина в "Российской газете"

Глава Китая Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В преддверии своего визита председатель КНР написал статью о китайско-российских отношениях эксклюзивно для "Российской газеты" и РИА Новости.

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