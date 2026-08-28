В Москве более 780 тысяч жителей приняли участие в тестовом голосовании перед ЕДГ

В Москве прошло тестовое голосование, подготовленное к Единой городской выборной кампании (ЕДГ). В мероприятии приняли участие более 780 тысяч жителей столицы, что свидетельствует о высокой активности населения в преддверии основных выборов.
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