FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 090 подписчиков

В Москве более 780 тысяч жителей приняли участие в тестовом голосовании перед ЕДГ

В Москве более 780 тысяч жителей приняли участие в тестовом голосовании перед ЕДГ

В Москве прошло тестовое голосование, подготовленное к Единой городской выборной кампании (ЕДГ). В мероприятии приняли участие более 780 тысяч жителей столицы, что свидетельствует о высокой активности населения в преддверии основных выборов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии