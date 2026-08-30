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Царьград

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Reuters: Исландцы отказались от переговоров с ЕС после выборов

Reuters: Исландцы отказались от переговоров с ЕС после выборов

Жители Исландии выступили против возобновления переговоров о вступлении в ЕС. Брюссель считает страну низкорисковой, однако большинство исландцев проголосовало против после выборов в пяти из шести округов, сообщает Reuters.

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