Чтобы сохранить память о подвиге предков в Эстонии: на братском мемориале в Маарду состоялось открытие и освящение памятника советским солдатам

Проект реализовали на средства мецената Грачьи Погосяна О захоронении 70 бойцов и командиров Красной армии на мемориальном участке кладбища Маарду руководитель исторического объединения Front Line Андрей Лазурин рассказал почетному меценату Санкт-Петербурга Грачье Погосяну в 2023 году.