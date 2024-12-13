Сервисы готовой еды ожидают снижения покупательской способности

Стоимость готовой еды может вырасти на 10-15% в 2025 г. из-за неизбежного роста цена на сырье и инфляцию, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков компании Dostaевский, проанализировавших тенденции рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии