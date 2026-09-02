BioMarin завершает сделку по приобретению Alesta Therapeutics

Американская биотехнологическая корпорация BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN), специализирующаяся на разработке инновационных методов лечения редких генетических заболеваний, официально объявила о полном завершении процедуры поглощения клинической компании Alesta Therapeutics.
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