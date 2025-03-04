BZ: Рада поблагодарила Трампа за несколько часов до остановки военной помощи США

Верховная рада Украины поблагодарила президента США Дональда Трампа в заявлении, опубликованном вечером 3 марта, всего за несколько часов до того, как Белый дом решил сократить военную помощь украинской армии, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
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