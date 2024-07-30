Интернет-сервисы в России могут обязать раскрывать все условия подписок

Законопроект рассмотрят в Госдуме на текущей неделе.На этой неделе в Государственной Думе будет рассмотрена новая версия законопроекта, обязывающего интернет-сервисы раскрывать все условия по подпискам, включая сроки, полную стоимость, форму и способ отписки от них.