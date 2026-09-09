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Царьград

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ФСВТС обсудит поставку Вьетнаму подлодок "Варшавянка" в октябре

ФСВТС обсудит поставку Вьетнаму подлодок "Варшавянка" в октябре

В октябре российско-вьетнамская межправкомиссия обсудит интерес Вьетнама к подводным лодкам проекта 636 "Варшавянка".

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