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"Глазами Арсеньева" могут взглянуть уссурийцы на природу Дальнего Востока

"Глазами Арсеньева" могут взглянуть уссурийцы на природу Дальнего Востока

В Центре народного творчества в Уссурийске открылась фотовыставка "Глазами Арсеньева" (6+), приуроченная к 150-летию со дня рождения выдающегося исследователя Дальнего Востока.

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