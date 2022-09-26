"Глазами Арсеньева" могут взглянуть уссурийцы на природу Дальнего Востока

В Центре народного творчества в Уссурийске открылась фотовыставка "Глазами Арсеньева" (6+), приуроченная к 150-летию со дня рождения выдающегося исследователя Дальнего Востока.
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