Приводнение Crew Dragon намечено на 14 октября

TASS/Zuma Возвращение космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в состав которого входит российский космонавт Александр Гребенкин, назначено на 14 октября, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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