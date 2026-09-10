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Пронедра

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Что сегодня можно узнать о гражданине по открытым источникам

Что сегодня можно узнать о гражданине по открытым источникам

Еще несколько десятилетий назад о человеке можно было судить в основном по личным рекомендациям, разговорам знакомых или официальным документам, которые требовалось получать через запросы и обращения.

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