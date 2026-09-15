Россия обошла Казахстан по поставкам пшеницы в одну из стран ЕАЭС

По итогам первых шести месяцев 2026 года Киргизия купила российской пшеницы на 47,1 миллиона долларов (больше 220 тысяч тонн), об этом 15 сентября сообщает «Лента ру».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым