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Россия обошла Казахстан по поставкам пшеницы в одну из стран ЕАЭС

Россия обошла Казахстан по поставкам пшеницы в одну из стран ЕАЭС

По итогам первых шести месяцев 2026 года Киргизия купила российской пшеницы на 47,1 миллиона долларов (больше 220 тысяч тонн), об этом 15 сентября сообщает «Лента ру».

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