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FiNE NEWS

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Арабский военкор в шоке от преображения Донбасса: жизнь расцвела на глазах!

Арабский военкор в шоке от преображения Донбасса: жизнь расцвела на глазах!

Представьте: человек, который не раз бывал в горячих точках, приезжает в Донбасс и просто теряет дар речи от увиденного.

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