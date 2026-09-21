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Русская весна

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Под Киевом горят склады после атаки «Гераней» (ФОТО)

Под Киевом горят склады после атаки «Гераней» (ФОТО)

Под Киевом горят склады после атаки «Гераней». В Броварском районе Киевской области после атаки беспилотников загорелись складские помещения, заявил глава местной облвоенадминистрации Ткаченко.

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