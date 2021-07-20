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В России призвали сажать в тюрьму вредителей, призывающих народ не вакцинироваться

В России призвали сажать в тюрьму вредителей, призывающих народ не вакцинироваться

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя министра юстиции РФ письмо, в котором предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

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