В России призвали сажать в тюрьму вредителей, призывающих народ не вакцинироваться

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя министра юстиции РФ письмо, в котором предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя министра юстиции РФ письмо, в котором предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.
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