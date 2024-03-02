Минкультуры - о том, когда отреставрируют здания Херца и Клигмана 

Национальный художественный музей в ближайшее время вместе с сотрудниками Министерства культуры, а также членами Совета по памятникам утвердит техническое задание на проектирование реставрации зданий Херца и Клигмана в Кишиневе.
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