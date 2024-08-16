В ВТБ назвали главные темы, которыми мошенники завлекают пенсионеров

Почти в 50% всех зарегистрированных случаев мошенничеств против пенсионеров преступники завлекают их тремя темами, причем всегда они пытаются получить доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги», сообщает 16 августа со ссылкой на данные ВТБ.
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