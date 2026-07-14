Информационное сообщение: Выборы в Курултай – 2026

ТОО «in-City.kz», собственник интернет-сайта inAlmaty.kz, в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 05 июня 2026 «О Куруртае Республики Казахстан и статусе его депутатов» заявляет о готовности предоставить политическим партиям, выдвинувшим партийные списки для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, рекламную и информационную площадку для размещения агитационных материалов, назначенных на 23 августа 2026 года.