«Роскосмос» освободил полосу частот под связь 5G

Госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G. Об этом сообщает РБК. Как заявил начальник радиочастотного центра госкорпорации Антон Степанов, речь идет о диапазоне 6425-7125 мегагерц.
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