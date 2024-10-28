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«Роскосмос» освободил полосу частот под связь 5G

«Роскосмос» освободил полосу частот под связь 5G

Госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G. Об этом сообщает РБК. Как заявил начальник радиочастотного центра госкорпорации Антон Степанов, речь идет о диапазоне 6425-7125 мегагерц.

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