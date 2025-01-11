Пытавшемуся поджечь школу в Курске подростку вменяют покушение на теракт

В отношении 16-летнего подростка, который пытался поджечь школу в Курске, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете по Курской области, подростку вменяют покушение на совершение теракта (ч.
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