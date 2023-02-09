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Кайри Ирвинг: «Рад оказаться в «Далласе»

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от дебютного матча за команду. Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в выездной встрече с «Клипперс» (110:104).

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