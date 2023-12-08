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Завод «Лукойла» в Болгарии лишится права перерабатывать российскую нефть

Завод «Лукойла» в Болгарии лишится права перерабатывать российскую нефть

Завод «Лукойла» в Болгарии лишится права перерабатывать российскую нефть Наталья МарковаПредприятие «Лукойл Нефтохим» в Бургасе, Болгария, должно лишиться льгот, позволяющих перерабатывать российскую нефть, с марта 2024 г.

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