Завод «Лукойла» в Болгарии лишится права перерабатывать российскую нефть Наталья МарковаПредприятие «Лукойл Нефтохим» в Бургасе, Болгария, должно лишиться льгот, позволяющих перерабатывать российскую нефть, с марта 2024 г.
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