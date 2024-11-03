Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал американского вице-президента Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой.
Медведев назвал Камалу Харрис глупой, неопытной и управляемой
Комментарии
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лл
лина любимцева
Они там все управляемые.
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1 час.
Владимир Соловьев
Америка нам враг №1, НО "Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
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39 мин.
Михаил Суворов
С Камалой, всё понятно. Особенно интересно мнение специалиста по часовым поясам.😊
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15 мин.
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