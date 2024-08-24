Весьма занятный случай из жизни ВСУ демонстрирует нам украинский реестр судебных решений. Как сообщает Оpendatabot со ссылкой на решение Шевченковского райсуда Киева, украинский снайпер Сил Специальных Операций за деньги навел российский «Искандер» на месторасположение своего же подразделения Сообщается, что проищошло это 19 ноября 2023 года на Авдеевском направлении.