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Аргументы и Факты

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Стрельба из-за парковки в Балтиморе привела к гибели 12-летней девочки

Стрельба из-за парковки в Балтиморе привела к гибели 12-летней девочки

В американском Балтиморе 12-летняя девочка погибла во время стрельбы, которая произошла из-за конфликта двух мужчин за парковочное место.

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