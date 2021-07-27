Мы завели добермана, потому что он красивый. Про безответственных собачников

Доберман Эта тема была у меня в списке нейтральных, которые можно использовать, когда совсем писать нечего (как будто такое бывает!), но недавнее происшествие ее резко актуализировало.
Популярные статьи
- Нынешние «яжемамы» не позволили бы Макаренко сейчас работать в школе. О принципах и методах воспитания великого педагога
- Всю Европу сразили наповал слова властей Германии. Германия отказывается содержать Евросоюз и хочет создать новый союз с Россией
- Травят, обещают сжечь авто: за скандал с детьми с аутизмом петербурженку выжили из элитного ЖК
Свежие комментарии