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Мы завели добермана, потому что он красивый. Про безответственных собачников

Мы завели добермана, потому что он красивый. Про безответственных собачников

Доберман Эта тема была у меня в списке нейтральных, которые можно использовать, когда совсем писать нечего (как будто такое бывает!), но недавнее происшествие ее резко актуализировало.

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Елена Бреслова
сейчас я выбираю собак нуждающихся в моей помощи... очень жалко их, неприкаянных, никому не нужных, едва доживающих до года... Их травят, стреляют, забивают...(( Люди совсем забыли о человечности...((
Сергей
У тех кто стреляет собак, человечности больше, чем у тех кто берёт щенка, поиграется, и выбрасывает на улицу.
Nataly
собаку выбирали по принципу максимального здоровья породы и продолжительности жизни питомца+ задачи которые собака должна выполнять именно в семье СЁмочка работает ребенком работает на диванчике и должен просто быть сыночком который радует папочку мамочку послушным посапыванием под боком родителей редко капризничает и пытается своевольничать у нас получилась собачка целовачка нежнейший мальчишечка из амстаффа. не собака вовсе а новый биологический вид человека на четырех лапусях с хвостиком))))
Сергей
По всем категориям тебе подходит дворняга. У дворняги здоровья хватит на троих. Может жрать даже обёртку из сосисок. Продолжительность жизни 25-28 лет. А у амстаффа здоровье не важное, постоянные проблемы с желудком. Продолжительность жизни 10-12 лет. А Сёмочкой-сыночком, дворняга будет не хуже чем породистый пёс. А то и лучше.
Nataly
Сереж амстафф не пит он всего лишь его двоюродный брат и здоровье у него гораздо крепче а продолжительность жизни 15-16 лет он более уравновешен и менее стремителен чем пит а мозгов там просто палата очеловечить социализировать амстаффа легче легкого Сема ( Семаргл) мало того что имеет мимику, как у мартышки так уже и научился говорить па-па, чем окончательно покорил с потрохами моего мужа и теперь этот хитрюга из папы верёвки вьёт))))
Nataly
самый самый долгожитель из собак , которого язнала это классический русский спаниель КАзик ( Казбек) он прожил 23 года практически не болея даже в старости а в свои 18 лет Казик ещё и работал как часы на охоте вместе с соседом, его хозяином.
Сергей
Наташа, стафордширский терьер и питбультерьер конечно разные породы, но организм у них очень похожий. Желудок это больное место у них. Их надо кормить как младенцев, всё стерильное и качественное, ещё и корм надо подбирать. Я питбулю давал мясо курятины и говядины. И стал замечать что под кожей у питбуля стали появляться на ощупь как шарики. А-а-а чё делать ? В больницу ! А там укол сделали, и сказали что это аллергия на какой-то корм. Короче перестал я кормить курятиной и всё наладилось.
Van Van
Доберман красавчик! Но не место ему среди людей! Хочешь держать добермана отселяйся от общества!
Сергей
Некоторым людям не место среди людей, но они живут. А доберман очень умная, послушная порода. Просто надо знать как его воспитывать. Доберман это не болонка, которую можно не воспитывать, а жрать и срать она умеет.
Сергей
Надо выбирать породу собак не ту, которая вам нравится, а ту, которая вам подходит. Если вы диванный житель, выбирайте мопса чихуашку, пуделя, бишона. Активному человеку подходят активные породы, доберман, питбуль, боксёр. А для охоты, нужны охотничьи породы. Мне нравится такса, один минус, зимой такса сильно мёрзнет, приходится с собой в сумке носить.
Nataly
)))) такса одна из самых сложных пород практически не поддаётся воспитанию и дрессуре слишком самостоятельная упрямая агрессивная занудливая и настырная упрямая, как козища в таксу или " попадаешь"сразу или она тебе не друг . категорически нельзя таксу шлёпать и бить она обидчива злопамятна и очень ранима обижаться способна часами и капризничать до победного конца надо понимать что такса это не просто охотник , а норная собака, которая работает по зверю гораздо крупнее и агрессивнее неё причем работает одна даже без звука голоса хозяина его команд и помощи и только от таксы её ума сообразительности и принятия ею решений зависит жизнь собаки. агрессию и занудство то есть вязкость в этой псине культивировали веками плюс ко всему этому она охотник исключительно охотник и Работа это её жизнь и праздник в этой жизни весь смысл существования таксы и тот человек кто взял её на охоту по любому на сегодня хозяин и лучший друг. такса это очень ушлый хитрый клоун в семье стебок и ёрник над хозяином. Эта собака единственная которая умеет не просто улыбаться ехидно но и ржать в голос над глупым владельцем)))и ещё такса терпеть не может других собак так , как собакой она себя не считает совсем, такса никогда не будет играть и дружить с другими собачками.
Борис Шумилов
"и ещё такса терпеть не может других собак так , как собакой она себя не считает совсем, такса никогда не будет играть и дружить с другими собачками." - у меня у знакомой две таксы, так одна с моих рук не слазит когда заходим в гости, а вторая с моим лабриком готова квартиру вверх дном перевернуть в играх.))
Сергей
Люблю таксу, хоть и падлюка она по характеру )))
Майя Maja
Одни собаки похожи на своих хозяев, другие – не очень. Но все они – похожие и непохожие — инстинктивно подражают своему хозяину, и ничего не могут с этим поделать. Лучшие друзья человека копируют его автоматически, даже без угощения! Интересный факт: самые умные и воспитанные породы собак способны понимать человеческую речь примерно так же, как двухлетние дети. Такие собаки понимают до 250 слов, тогда как обычные собаки понимают около 150. К "самым умным" ученые относят бордер-колли, пуделей, немецких овчарок, доберман-пинчеров и золотистых ретриверов. Остальные собаки просто умные и сообразительные.
Glinni
Люди любящие собак - не любят людей. Собаки для них - не друзья ( как они позиционируют) - а рабы. И вообще: cобаки - предатели своего (животного) мира. Чисто мое субъективное мнение.
Виктория Виктория
Самая лучшая порода собак - это ТВОЯ собака, а все остальное зависит только от ТЕБЯ...... Это же, как дети. Каким ты ребенка воспитал, такой он и есть: хороший ли плохой, но это ТВОЕ воспитание, и в случае чего, то сам на себя пиши рапорт....
Майя Maja
Все что ТВОЁ всегда самое лучшее для эгоиста индивидума...

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