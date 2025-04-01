На «Русском радио» объяснили, почему вырезали Пугачеву из эфиров

Отсутствие песен Аллы Пугачевой в эфире «Русского радио» объяснили ее высказываниями после начала специальной операции на Украине, которые негативно сказались на ее популярности среди российских слушателей.
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