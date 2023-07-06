В Швеции в ближайшее время должны состояться акции по публичному сожжению Корана, Библии и Торы. Соответствующие уведомления от поджигателей уже направлены в шведскую полицию, которая должна согласовать "мероприятия".
Заявки на сожжение книг
Комментарии
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Homo Sapiens
а зачем это варварство, зачем сжигать книги?
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8 час.
zn
zygmund nedialkow
Войны должны продолжиться.
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7 час.
Homo Sapiens
зачем? Для чего нужны эти войны? Почему нельзя жить дружно?
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7 час.
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