В каких районах Молдовы самая загрязненная вода

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) по меньшей мере в 7 из 10 колодцев в Республике Молдова содержится загрязненная вода, однако НАОЗ контролирует лишь 10 процентов от их общего числа.
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